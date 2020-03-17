الباوند مقابل الين يكتسي باللون الأحمر-تحليل - 17-3-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبدى سعر الزوج الإدمان على اللون الأحمر نتيجة لتكبده خسائر قوية لنلاحظ تجاوزه بتداولات يوم امس للدعم المستقر عند 130.65 وملامسته لمستوى 128.90 معلنا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط.
نذكر بأن الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المستقر عند 134.70 وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, فإن ذلك يؤكد الاستمرارية السلبية وليزيد من فرص استهداف السعر لمستويات سلبية جديدة قد تمتد نحو 128.20 و 126.65.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.80 و 128.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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