شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يشكل قناة هابطة جديدة- تحليل - 17-3-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولاته الأخيرة ببناء قناة هابطة جديدة ليعزز بذلك السيناريو الهابط لنعتمد بذلك على قوة المقاومة المستقرة عند 120.10 بترجيح تداولات سلبية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك ثبات المتوسط المتحرك 55 حول المقاومة الرئيسية يؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق السلبي لنتوقع بذلك انجذاب السعر قريبا نحو 117.65 ومن ثم ليحاول الضغط على مستوى 116.30 بهدف الانتقال لمسار سلبي جديد بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.00 و 117.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة