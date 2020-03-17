شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب على النفط الكويتي يتزايد بعد الانخفاض الحاد بالأسعار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصدر مسؤول نفطي إن الطلب على النفط الكويتي في ازدياد شديد حيث لجأت العديد من الدول المستهلكة لبناء مخزون ضخم من النفط بعد انخفاض الأسعار بشكل حاد خصوصا في دول جنوب شرق آسيا.

وذكر المصدر أن صادرات الكويت النفطية تبلغ مليوني برميل يوميا ولن تزيد على هذا المستوى خلال الأشهر المقبلة، بحسب صحيفىة الأنباء الكويتية.

Advertisements

وأكد أن الكويت لن تنجر في حرب أسعار النفط والتنازع على الحصص السوقية والتي شرعت فيها بعض الدول المنتجة عقب انهيار اتفاق منظمة "أوپك" مع المنتجين الحلفاء بشأن خفض إمدادات النفط، وهو ما ظهر بوضوح في تهاوي الخام بنحو 30%.

وقالت مجموعة جولدمان ساكس إن السوق سوف يشهد فائضا قياسيا بنحو 6 مليون برميل يوميا بحلول أبريل المقبل، بعد قرار السعودية زيادة الإنتاج لمستويات الذروة بعد انهيار تحالف أوبك بلس والدخول فى حرب أسعار مع روسيا.

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على النفط خلال الفترة الحالية لمستويات لم يشهدها العالم من قبل حتى إبان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،الأمر الذي من المتوقع أن يسبب المزيد من اضطراب التوازن فى سوق النفط.