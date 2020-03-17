شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تطلب وضع خطّة تدخّل سريع بالبورصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلبت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية من مديري المحفظة الوطنية وضع خطة تدخل قصيرة الأجل بالبورصة، مع تبيان ما إذا كانوا في حاجة مع ذلك لطلب ضخ مزيد من رأسمال المحفظة، أم الاكتفاء بما لديهم من سيولة حالياً.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة اتصالات مع مديري المحفظة، لبحث مستقبل التدخل الحكومي، وإمكانية زيادة مستويات السيولة المستثمرة في سوق الأسهم»، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

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وأوضحت مصادر أن هذا التدخل لا يزال تحت الدراسة لتحديد ضرورته وعوائده، وكلفته، مبينة أنه وفقاً للردود الأولية، هناك تفاوت في معدلات السيولة المتاحة لدى المديرين، لكن المشجع أن لدى بعضهم أموالاً جاهزة للاستثمار تتجاوز 10%، ما يزيد من إمكانية تدخلهم.

وزيادة تدخل المحفظة في الوقت الحالي لا يتعارض مع سياستها بخصوص مبدأ الربحية والخسارة، بل بالعكس ينسجم مع الهدف الأساسي من وراء تأسيسها، المتمثل في تحقيق الاستقرار للبورصة، خصوصاً أن التحليلات الفنية تشير إلى أن أوضاع السوق مطمئنة.

مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، هبطت البورصة الكويتية للجلسة الثانية على التوالي، حيث هبط مؤشر السوق الأول 4.97%، وانخفض "رئيسي 50" بنسبة 1.82%، وتراجع الرئيسي 1.26%.