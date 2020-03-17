شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتية للمقاصة تلغي شيكات الأرباح النقدية ووجهت بتحويلها آلياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة الكويتية للمقاصة في تعميم لعملائها من مساهمي الشركات بأنه تم اعتماد خدمة التحويل الآلي للأرباح النقدية للشركات التي تحتفظ المقاصة بسجلاتها وإلغاء خدمة طباعة الشيكات ابتداء من أرباح عام 2019.

وأكدت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها التي تهتم بالتحول الرقمي وسعيها لميكنة جميع خدماتها.

وأوضحت أن مساهمي الشركات بإمكانهم الاشتراك في الخدمة عن طريق القنوات التالية والمتاحة لدى أي من البنوك المشاركة: تطبيق الهواتف الذكية للبنك، الموقع الالكتروني للبنك، زيارة فرع البنك، بالإضافة إلى الخدمة الهاتفية للبنك.

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وأشارت إلى ان البنوك المشاركة في الخدمة هي: بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، البنك التجاري الكويتي، بنك برقان، بنك الخليج، بنك وربة، بنك بوبيان، بنك الأهلي المتحد، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الدولي (KIB).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي إن الخدمة كانت متوفرة بشكل اختياري خلال السنوات السابقة وقد اتخذت الشركة الآن قرارا نهائيا بأنها سوف تكون الوسيلة الوحيدة لتحويل الأرباح النقدية لجميع الشركات ابتداء من أرباح 2019.

يذكر أن المقاصة وفرت خدمة الاشتراك من خلال جميع البنوك المحلية والتي بدورها وفرت عدة قنوات رقمية وخطوات مبسطة للاشتراك لعملائها، وباستطاعة الشركات المساهمة أيضا الاشتراك عن طريق التواصل مع مسؤولي حساباتهم لدى البنوك.