شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : اقتصادنا سيعود لوضعه الطبيعي في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الحكومية المعنية بالتخطيط في الصين اليوم الثلاثاء إن اقتصاد البلاد سيعود إلى وضعه الطبيعي في الربع الثاني من العام مع سريان تدابير دعم اتخذتها الحكومة للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا.
كما قال مسؤولون من اللجنة للصحفيين إن لدى الصين وفرة من أدوات السياسة وإنها ستنفذ إجراءات مناسبة في الوقت الملائم.
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