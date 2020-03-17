شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل رحلة الهبوط متأثرا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1496.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 5.1 بالمئة يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019. وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1 بالمئة إلى 1503.20 دولار.