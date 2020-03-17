شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية: مرتاحوون لسعر 30 دولارا برميل النفط الواحد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المدير المالي لشركة أرامكو السعودية خالد الدباغ، إن بمقدور الشركة الاستمرار في ظل سعر تعادل منخفض للنفط، مشيرا إلى أن "أرامكو" مرتاحة لسعر 30 دولارا للبرميل الواحد.

وشدد على قدرة الشركة في تلبية تعهداتها بشأن التوزيعات وتوقعات المساهمين حتى في ظل سعر نفط منخفض، لافتا إلى أنه حتى مع ارتفاع الإنتاج، فإن التكلفة للوحدة ستنخفض على نحو كبير، بحسب "العربية.

وذكر أن لدى أرامكو قدرة ضخمة على الاقتراض، لكنها لا تحتاج إلى دين إضافي.

وكشفت النتائج المالية لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) في وقت سابق، عن تراجع أرباحها في العام 2019 وبنسبة 20.6% بالغة 330.69 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 416.52 مليار ريال في العام 2018.

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وأعلن مجلس إدارة شركة أرامكو عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 14.8 مليار ريال، وهذه الأرباح تمثل حصة نسبية لأرباح آخر 27 يوم من 2019،

وأوضحت أرامكو أن حجم الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي قارب 123 مليار ريال، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 6.7%، عن عام 2018.

وتتوقع الشركة أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي لعام 2020م بين 94 مليار ريال و112 مليار ريال تقريباً، في ظل ظروف السوق الحالية والتقلبات الأخيرة في أسعار السلع.

يذكر أن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.