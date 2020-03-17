شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب انتشار "كورونا".. تصويت إلكتروني بكامل وقت عموميات الشركات السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية "تداول" حتى نهاية وقت الجمعيات العمومية لتلك الشركات.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية، أن إتاحة التصويت الإلكتروني، تأتي في ظل الإجراءات الاحترازية والاستثنائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وحرصاً على ضمان السلامة العامة.

وأفادت الشركة بأنه "سيتم إتاحة تسجيل الحضور للمساهمين في الجمعيات اعتباراً من الخميس 26 مارس 2020 من خلال الدخول على نظام تداولاتي حيث سيتم استمرار التصويت لمساهمي المصدر حتى نهاية وقت الجمعية".

على ذات الصعيد، ولاخذ إجراءات إحترازية اتجهت بعض الشركات لإغلاق عدد من فروعها ومنها الأندلس العقارية و مجموعة فتيحي القابضة وشركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات وشركة هرفي للخدمات الغذائية و شركة لازوردي للمجوهرات و شركة الخليج للتدريب.