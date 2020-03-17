شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنفي منح موظفي القطاع الخاص إجازة أسبوعين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، اليوم، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول منح إجازة لمدة أسبوعين لموظفي القطاع الخاص لغير الفئات التي تم تحديدها مسبقاً، وما يجري تداوله ما زال تحت الدراسة، بحسب تغريدة للوزارة بموقع التواصل تويتر.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر إبراهيم الخريف، إن ما تم نشره من أخبار بتوجيه القطاع الخاص لمنح إجازة للموظفين لمدة أسبوعين بسبب كورونا غير صحيح، والصحيح ما ذكره وزير الصحة أن الموضوع يدرس، وستتم فيه مراعاة مصالح القطاع الخاص وحاجة السوق، وفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".
وقررت الحكومة السعودية تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة اليوم ولمدة 16 يوماَ.
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