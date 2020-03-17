شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يرتكز على دعم القناة – تحليل - 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً لدعم القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 0.9588 وتمتد إلى 0.9700 بعد تجاوز المستوى السابق.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 0.9420 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء تصحيح هابط على المدى اللحظي يصل هدفه الرئيسي إلى 0.9330 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9420 والمقاومة 0.9588

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد