شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي دون الدعم المكسور – تحليل - 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس بعد أن حافظ على استقراره دون مستوى 0.6235، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى القصير والمتوسط، بانتظار مزيد من الانخفاض للتوجه نحو 0.6000 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.6235 سيدفع السعر لبدء موجة صاعدة جديدة تستهدف مناطق 0.6320 ثم 0.6460 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6020 والمقاومة 0.6200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط