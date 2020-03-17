شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يقترب من الهدف – تحليل - 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من حاجز 30.00 الذي يمثّل هدفنا السلبي الأول، ويظهر بعض الميل الصاعد ليتحرك حول 32.00 الآن، مع الإشارة إلى أن السعر يفقد عزمه الإيجابي على الأطر الزمنية اللحظية، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 27.09.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 33.56 ثم 34.79 سيوقف الموجة الهابطة ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تصل إلى 36.80 ثم 38.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 29.00 والمقاومة 33.56

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط