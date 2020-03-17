شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النفط من هدفنا السلبي المقترح عند 27.67، ويظهر ميلاً صاعداً الآن ليزحف نحو مستوى المقاومة المحوري الأول 31.07، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتشكيل الضغط السلبي أمام السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 25.00 كمحطة تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 31.07 ثم 32.13 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف زيارة مناطق 33.20 ثم 34.50 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.67 والمقاومة 32.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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