شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخسر 25% من قيمتها – تحليل - 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض سعر الفضة الحاد يوم أمس عند 11.24، ليرتد صعوداً ويجري بعض التصحيح الصاعد للانخفاض الذي بدأ من مناطق 18.93، حيث لامس مستوى 23.6% فيبوناتشي الذي يشكّل مقاومة أولية عند 13.05، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي نتوقع أن يتجه إلى مناطق 10.00 بعد تجاوز 11.24.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 13.05 سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي يصل هدفه التالي إلى 14.17 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 12.00 والمقاومة 13.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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