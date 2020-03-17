الاقتصاد

الفضة تخسر 25% من قيمتها – تحليل - 17-03-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تخسر 25% من قيمتها – تحليل - 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض سعر الفضة الحاد يوم أمس عند 11.24، ليرتد صعوداً ويجري بعض التصحيح الصاعد للانخفاض الذي بدأ من مناطق 18.93، حيث لامس مستوى 23.6% فيبوناتشي الذي يشكّل مقاومة أولية عند 13.05، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي نتوقع أن يتجه إلى مناطق 10.00 بعد تجاوز 11.24.

 

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 13.05 سيدفع السعر لإجراء مزيد من التصحيح الصاعد الذي يصل هدفه التالي إلى 14.17 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 12.00 والمقاومة 13.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تخسر 25% من قيمتها – تحليل - 17-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا