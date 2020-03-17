شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعيد الاختبار – تحليل - 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب قرب مستوى 1509.00، ولا يزال دونه، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، حيث يشكّل هذا المستوى عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، بانتظار استئناف الانخفاض لمهاجمة مستوى 1453.10 وفتح الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا السلبية الممتدة التي تبدأ عند 1400.00 وتذهب بعيداً إلى 1307.10.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستويات 1509.00 ثم 1557.00 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1450.00 والمقاومة 1540.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط