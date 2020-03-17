شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يسجّل قمم جديدة – تحليل - 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوز زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي القمة المسجّلة مؤخراً عند 1.3960 واستقر فوقها، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يصل إلى 1.4130.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة التي تنتظم داخل القناة الصاعدة الموضحة بالصورة، مع الإشارة إلى أن كسر 1.3900 سيوقف الاندفاع الصاعد ويضغط على السعر لبدء تصحيح لحظي هابط قبل استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3900 والمقاومة 1.4080

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد