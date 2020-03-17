الاقتصاد

الدولار مقابل الين يواجه مقاومة قوية – تحليل - 17-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم علقت تداولات زوج الدولار مقابل الين بين مستويات المقاومة المحورية 107.98 والدعم 104.63، ويواجه السعر عائق قوي عند المقاومة المذكورة، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا المستوى ليضيف مزيد من القوة إليه، بانتظار الحصول على حافز إيجابي قوي يساهم بدفع السعر لاختراق هذا المستوى وتأكيد استمرار الارتفاع على المدى اللحظي والقصير.

 

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 104.63 والثبات دونه، مع التذكير بأن أهدافنا الإيجابية التالية تبدأ عند 109.60 وتمتد إلى 111.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.50 والمقاومة 107.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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