شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالانخفاض – تحليل - 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية يوم أمس ليختبر حاجز 1.2195، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، مع التذكير بأن كسر المستوى المذكور مطلوب لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 1.1960.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2325 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي لحظية وإجراء تصحيح صاعد مؤقت.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2150 والمقاومة 1.2325

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط