شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل تحطيم مستويات الدعم – تحليل صباحي – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رؤيتنا اليوم مختلفة بعض الشيء عن سابقيها، فحتى نرى الصورة أوضح وأشمل نحتاج لتحليل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على رسم البياني لفترة (أسبوعية)، فكما نلاحظ من الرسم البياني المرفق يتأثر المؤشر بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى البعيد وهو نموذج الرأس والكتفين، وقد وصل المؤشر لأولى مستهدفات هذا النموذج عند مستوى الدعم 6,000.00 ليتخطاه في آخر جلساته ويغلق أدناه، ما يضاعف من الضغط السلبي على تداولاته القادمة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 أسبوعاً السابقة، وقد سجل المؤشر خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -5.21% بما يعادل -327.67 نقطة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره دون مستوى 6,000.00، ليستهدف على المدى القصير مستوى الدعم المحوري 5,350.00 كمستهدف سعري أخير لهذا النموذج الفني المتكون.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5,600.00 ومستوى المقاومة 6,400.00.