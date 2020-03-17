شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الرياض (1010) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -9.99% بما يعادل -1.58 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع محدود بأحجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، فطيلة ثبات المقاومة 17.00 نتوقع له المزيد من الانخفاض، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 13.62.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.62 ومستوى المقاومة 16.00.