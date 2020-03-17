شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يهوي بلا توقف – تحليل صباحي – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -5.34% بما يعادل -0.56 نقطة، ليكسر بذلك مستوى الدعم 11.00 ويستقر أدناه.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.70 ومستوى المقاومة 11.50.