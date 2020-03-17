شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سهم اتحاد اتصالات (7020) تحقيق مكاسب مبكرة في بداية تداولاته الصباحية، ليسجل أعلى سعر له عند 21.14، ولبكنه سرعان ما ارتد عنه انخفاضاً ليغلق على خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -1.77% بما يعادل -0.36 نقطة، ويأتي تذبذب السهم نتيجة استناده لمستوى الدعم المحوري 20.00، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، تلك القوى الإيجابية تتصارع أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط بالمدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 20.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 17.46.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.50 ومستوى المقاومة 21.80.
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