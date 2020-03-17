أسمنت أم القرى يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 17-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت أم القرى (3005) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -9.94% بما يعادل -1.58 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع. Advertisements لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 16.00 ليستهدف مستوى الدعم 12.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.94 ومستوى المقاومة 16.00.

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