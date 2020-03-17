شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يؤكد على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت حائل (3001) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -6.63% بما يعادل -0.63 نقطة، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.72، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 8.59.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.59 ومستوى المقاومة 9.72.