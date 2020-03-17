شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين ينخفض للجلسة الخامسة على التوالي – تحليل صباحي – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم اللجين (2170) التراجع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.95% بما يعادل -1.06 نقطة، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 24.88، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.52 ومستوى المقاومة 22.00.