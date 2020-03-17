شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يواصل تسجيل مستويات أدنى قياسية – تحليل صباحي – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم العربي الوطني (1080) الهبوط بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -7.08% بما يعادل -1.22 نقطة. Advertisements وتستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 17.53، ليستهدف مستوى الدعم 14.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 17.53.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العربي الوطني يواصل تسجيل مستويات أدنى قياسية – تحليل صباحي – 17-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.