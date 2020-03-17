شكرا لقرائتكم خبر عن إس تي سي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إس تي سي (7010) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر في جلسة اتسمت بالتذبذب بلغت نسبتها -1.24% بما يعادل -1.00 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 84.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 72.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 75.00 ومستوى المقاومة 84.00.