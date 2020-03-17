شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يتخطى أدنى مستوياته على الاطلاق – تحليل صباحي – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شاكر (1214) سقوطه الحر بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليكسر السهم بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري والتاريخي 7.47، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7.47، ليستهدف مستوى الدعم 6.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.70 ومستوى المقاومة 8.00.
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