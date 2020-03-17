شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع الطاقة محاط بالإشارات السلبية – تحليل صباحي – 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر قطاع الطاقة (TENI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.58% بما يعادل -157.72. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 4,052.21. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,052.21 ومستوى المقاومة 4,500.00.

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