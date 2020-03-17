شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات في مجملها سلبية وسط المخاوف من تفشي كورونا والآثار الاقتصادية السلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الثلاثاء عقب الكشف عن محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي وفي أعقاب خسائرها التي فاقت 10% في مطلع الأسبوع.

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي تم عقد في الثالث من آذار/مارس والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وتطرق المحضر لاستعداد المركزي الاسترالي للمزيد من الخفض لاحقاً.

ونود الإشارة، لكون الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها المصارف المركزية العالمية وعلى رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا الشهر لم تنجح في تهدئة الأسواق مع تنامي المخاوف من تفشي فيروس كورونا عالمياً، حيث تابعنا بالأمس أسوء أداء يومي لوول ستريت في أكثر من ثلاثة عقود وبالأخص عقب أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون وباء كورونا قد يستمر حتى آب/أغسطس المقبل وأن الاقتصاد الأمريكي ربما يتجه نحو الركود.

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس صرح الأربعاء الماضي "نحن قلقون للغاية من الانتشار والخطورة المخفية، ومستويات التقاعس المقلقة"، مضيفاً "لقد قمنا بدق جرس الإنذار بصوت عال وواضح"، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لما يفوق 168 ألف ولقي 6,610 شخص مصرعهم في 148 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.37% ليربح 4.63 نقطة ويصل إلى المستوى 1,240.97، بينما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.46% ليخسر 78.70 نقطة ويصل إلى المستوى 16,923.34.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.30% ليخسر 48.59 نقطة ويصل إلى المستوى 3,679.25، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.20% ليخسر هو الأخر 33.41 نقطة ويصل إلى المستوى 2,755.84.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.68% ليخسر 156.46 نقطة ويصل إلى المستوى 22,907.11، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 2.12% ليخسر هو الأخر 36.34 نقطة ويصل إلى المستوى 1,678.52.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.25% ليخسر 23.35 نقطة ويصل إلى المستوى 9,453.59، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 3.32% ليربح 166.00 نقطة ويصل إلى المستوى 5,168.00.