شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المنازل في استراليا دون التوقعات خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي أظهرت تسارع النمو إلى 3.9% مقابل 2.4% في الربع الثالث الماضي، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 4.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 2.5% مقابل تراجع 3.7% في القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، أيضا دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 4.6%.

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