شكرا لقرائتكم خبر عن الأول (BKP) يصل لدعم قوي -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر تراجعا خلالجلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 4661 نقطة، ملامسا بذلك هدفه السعري المتوقع عند 4660 نقطة، والذي يعد مستوى الدعم الحالي والقوي وهو ما نتوقع ان يحاول دفع المؤشر لأعلى مرة أخرى للوصول لمستوى المقاومة 5700 نقطة، ومع ذلك في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 4000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,475 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 4,846 نقطة