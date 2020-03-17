شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى8431 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة8600 نقطة كمستوى أول ثم 9400 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 8200 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,180 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,683 نقطة