شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ماكدونالدز" يهبط بحوالي 16% مع تأثر مطاعم الوجبات السريعة بـ"كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "ماكدونالدز" خلال تعاملات الإثنين بشكل حاد في ظل المخاوف السائدة بالأسواق العالمية والولايات المتحدة بشأن فيروس "كورونا" وتأثيره على مطاعم الوجبات السريعة.



ودعا الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المواطنين في بلاده بعدم التواجد في حشد يزيد عن عشرة أشخاص ومنع الطلبة من الذهاب إلى المدارس والبقاء في المنازل قدرالإمكان.



وتوقع "ترامب" استمرار تأثر بلاده بفيروس "كورونا" حتى يوليو/تموز أو أغسطس/آب القادمين هذا العام مقارنة بتوقعاته السابقة بانتهاء أزمة الفيروس في أبريل/نيسان.

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ومن شأن هذه الدعوات التسبب في وقف حركة الشراء والبيع لدى مختلف المتاجر والجهات الخدمية والغذائية ومن بينها "ماكدونالدز" و"برجر كينج" و"بيتزا هت" وغيرها من الشركات.



وأكدت "ماكدونالدز" على أنها ستتغلق أي مناطق جلوس للزبائن في مطاعمها لتتحول إلى خدمة العملاء عبر الإنترنت فقط تجنبا لتفشي الفيروس التاجي القاتل في الولايات المتحدة.



وفي ختام الجلسة، انخفض سهم "ماكدونالدز" بنسبة 15.8% وأغلق عند 149.01 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 161.9 دولار وأقل سعر عند 147.6 دولار.