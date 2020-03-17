شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ أداء يومي لـ"وول ستريت" منذ أكثر من 3 عقود مع خسائر للداو جونز تناهز 3000 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين متجاهلة قرارات الاحتياطي الاتحادي التحفيزية، وعمقت "وول ستريت" خسائرها مسجلة أسوأ أداء يومي منذ عام 1987 عقب تصريحات الرئيس "دونالد ترامب".



وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفض الفائدة إلى النطاق بين 0.25% و0.0% من النطاق بين 1.25% و1.00%، كما أطلق البنك المركزي برنامج تيسير كمي بقيمة 700 مليار دولار.



وعلاوة على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بأنه سيعرض 500 مليار دولار عبر عمليات الريبو لتوفير المزيد من السيولة في النظام المالي.



وفي مؤتمر صحفي، أكد الرئيس "ترامب" بأن وباء "كورونا" ربما يستمر حتى أغسطس/آب وأن الاقتصاد الأمريكي ربما يتجه نحو الركود، وبالنسبة لسوق الأسهم، سوف تستعيد عافيتها بعد انتهاء أزمة الفيروس.

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وفي سوق الخام، هبط سعر "ويست تكساس" بنسبة 9.6% وأغلق عند 28.30 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ عام 2016، وسجل أعلى سعر اليوم عند 33.7 دولار وأقل سعر عند 28.1 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 11.2% مغلقا عند 30.05 دولار للبرميل، وهو أيضا أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني عام 2016، وسجل أعلى سعر اليوم عند 35.8 دولار وأقل سعر عند 29.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بسبة 12.9% (ما يعادل 2997 نقطة) إلى 20188 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 21768 نقطة وأقل مستوى عند 20116 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 12.3% (ما يعادل 970 نقطة) إلى 6904 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 7422 نقطة وأقل مستوى عند 6882 نقطة.



أما "إس أند بي 500"، فقد انخفض بنسبة 12% (ما يعادل 325 نقطة) إلى 2386 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2562 نقطة وأقل مستوى عند 2380 نقطة.