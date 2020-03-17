شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الصالحية العقارية (SRE) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين عند مستوى 390 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 400 فلس، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان الباب مفتوح أمام السهم للانخفاض للمستوى الدعم 330 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 400 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 381 بينما مستوى المقاومة هو 396 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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