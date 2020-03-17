شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى للتسويق المحلي للوقود (OULAFUEL) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم جميع مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 118 فلس، والذي يقابل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وهو ما يشكل مقاومة قوية ضغطت على السهم ليغلق عند مستوى 110 فلس، لذلك نتوقع مزيدا من الضغط البيعية للوصول بالسهم لمستوى الدعم 105 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 116 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 107 بينما مستوى المقاومة هو 113 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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