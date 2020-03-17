شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة) (NIND) يواصل سلسلة التراجعات -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم سلسلة التراجعات التي بداها مع بداية العام الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 126 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، كما انزلق السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 140 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 100 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 150 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 120 بينما مستوى المقاومة هو 133 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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