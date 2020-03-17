شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 24٫70 فلس، الا انه تراجع ليغلق منخفضا عند مستوى 22٫40 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم الهام عند 17 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20 بينما مستوى المقاومة هو 24.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط