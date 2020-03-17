شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يسجل أدني مستوى في 8 سنوات -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر يناير الماضي،حيث اغلق عند مستوى 498 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ 8 سنوات، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كمااخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 550 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 455. بينما مستوى المقاومة هو 550 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط