شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يسجل أدني مستوى في 8 سنوات -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية شهر يناير الماضي،حيث اغلق عند مستوى 498 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ 8 سنوات، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كمااخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 550 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 455. بينما مستوى المقاومة هو 550 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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