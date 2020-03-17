شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت بورتلاند كويت (PCEM) يخترق هدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 723 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 800 فلس، وهو هدفه السعري المتوقع، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين،وهو ما ينذر بامكانية مواصلة السهم لانخفاضه لمستوى الدعم الهام عند 600 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 800 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 708 بينما مستوى المقاومة هو 750 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط