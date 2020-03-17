شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسيكو للصناعات (ACICO) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما شارنا في تقرير سابق لنا بداية شهر يناير الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 94 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 80 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 110 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 87.0 بينما مستوى المقاومة هو 100 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط