شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المزايا القابضة (MAZAYA) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى49٫90 فلس، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 51 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة قصيرة الأجل، مما يعكس ان الاتجاه الحالي على المدى القصير مازال هابطا، لذلك نتوقع تراجعا لمستوى الدعم 45 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 53 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 48.9 بينما مستوى المقاومة هو 50.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط