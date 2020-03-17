شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 3٫25 ريال،والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل ارتفاع بلغ 3٫21 ريال، لامس عنده خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2٫75 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫25 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.89 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.16 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط