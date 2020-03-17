شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يلامس متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0٫522 ريال، في ظل ارتفاع كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 0٫45 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫60 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.48 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط