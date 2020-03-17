قال "يحيي أبوالفتوح" نائب رئيس البنك الأهلي، أن أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي، سيتم تخفيضها، بداية من الثلاثاء 17 مارس.
وأضاف "أبوالفتوح"خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية", والمذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن البنك المركزي لجأ لاستخدام أدواته وآلياته للسياسة النقدية، وأن قرار اليوم نوع من أنواع التيسير الكمي للاقتصاد.
وأكد "نائب رئيس البنك الأهلي" الي إن لجنة الأليكو ستجتمع خلال الأيام القادمة لبحث تسعير الأوعية الادخارية بالبنك شاملة الشهادات البلاتينية ,مؤكدا انه لحين ذلك تستمر الأسعار الحالية دون تغيير إلا بالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي.
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كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس البنك الأهلي: تخفيض الفائدة لن يؤثر على الشهادات والودائع الثابتة وعوائدها طالما كانت سابقة للقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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