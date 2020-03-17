شكرا لقرائتكم خبر عن realme تطلق رسمياً وحوش الألعاب الجديدة realme C3 وrealme 6i والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - تهدف استراتيجية ريلمي فى 2020 أن تصبح في المراكز الثلاثة الأولى في السوق المصرى أعلنت شركة realme أنه سيتم كشف النقاب عن أحدث هواتفها الذكية ريلمي C3 وريلمي 6i لأول مرة مع معالج Helio G، وهذا يوم الاثنين الموافق 23 مارس. ويأتي realme C3، أو كما يُلقب "وحش الألعاب" بأقل من 2.5 ألف جنيه مصري مع معالج MediaTek Helio G70 لأول مرة في العالم، جنباً إلى جنب مع realme 6i والذي يقدمأيضاً أول معالج MediaTek Helio G80 في العالم ويعتبر ريلمي 6i الخيار الأفضل في فئة الهواتف تحت 3 ألاف جنيهًا.

وفقًا لمعايير Antutu ، حصل معالج Helio G70 على 39226 نقطة لوحدة معالجة الرسومات، و72188 نقطة لوحدة المعالجة المركزية و195129 نقطة لـ SOC.

وتقدم هذه الهواتف الذكية المُصممة بشكل مختلف أقوى الأجهزة في التصميم والأداء في فئتها الاقتصادية، حيث أن ريلمي تحاول دومًا أن تقدم لمستخدميها الشباب هواتف متميزة بأداء قوي وتصميم أنيق بسعر تنافسي.

وتهدف استراتيجية ريلمي في 2020 أن تصبح في المراكز الثلاثة الأولى في السوق المصري، كما صرح جوزيف وانج، المدير العام لعمليات ريلمي الشرق الأوسط وأفريقيا، "نهدف إلى تحسين خبرتنا، وهذا من خلال تقديم أجهزة متنوعة بداية من الفئة الاقتصادية والأجهزة المتوسطة، والرائدة ، والذي يأتي ضمن استراتيجيتنا لتوسيع وتغطية احتياجات جميع المستخدمين في السوق المصري خلال 2020. "

أما عن مواصفات هاتف realme C3، فهو يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية AI، بالإضافة إلى بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير مع شاشة HD+ Mini-drop Fullscreen عالية الدقة بحجم 6.5 بوصة، أما عن أداء الهاتف، يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Helio G70، ويتوفر بلونين أحمر ناري، وأزرق جليدي.

ويأتي هاتف ريلمي C3 بأول معالج MediaTek Helio G70 والذي يعد الأفضل في فئته ويأتي بتقنية الألعاب من MediaTek لتحسين زمن الوصول إلى الشبكة، كما إنه معالج ثماني النواة بسعة 12 نانومتر يعمل بساعة تصل إلى 2.0 جيجاهرتز، مما يجعل هاتف ريلمي C3 واحدًا من أسرع وأحدث الهواتف في فئته، ويأتي الهاتف بنسخة واحدة بسعة 3 جيجابايت رام، و64 جيجابايت روم.

يعد realme C3 مثالياً لمستخدمي الهواتف الذكية السائدة للاعبين المُحترفين للهواتف المحمولة من خلال وحدة معالجة الرسومات Mali-G52 عالية الكفاءة والفعالية.

كما يأتي ريلمي C3 مع بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير والتي تمكن للمستخدم الاستمتاع بالترفيه بدون توقف، فيمكن للمستخدم أن يتحدث لساعات ويقوم بتشغيل مقاطع فيديو YouTube، ويستمع إلى الموسيقى، ويلعب، وينتقل لساعات دون أي انقطاع. كما يدعم الشحن العكسي، مما يعني أنه يمكن شحن الأجهزة الأخرى مثل بنك الطاقة.

وبالنسبة لمواصفات هاتف realme 6i، فهو يأتي مع كاميرا رباعية بدعم تقنية الذكاء الاصطناعي ودقة 48 ميجابكسل، مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ومزود بشاشة كاملة بحجم 6.5 بوصة، ويعتبر هاتف realme 6i أول هاتف يأتي بمعالج MediaTek Helio G80 في العالم.

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ويأتي realme 6i بأول مجموعة من شرائح Helio G80 في العالم ، مما يوفر قوة مذهلة. فوحدة المعالجة المركزية الثماني النواة لها تردد رئيسي يصل إلى 2.0 جيجا هرتز ، حيث تقدم أداء أفضل بنسبة 10 ٪ من الجيل السابق.

وتوفر وحدة معالجة الرسومات GPU 1000MHz من G52 Mali أداءً أفضل بنسبة 10٪. والنتيجة هي جودة صورة أكبر ومعدل إطار أكثر ثباتًا مما يجعل الجهاز realme 6i متميزًا أثناء اللعب.

وكذلك يأتي realme 6i بنظام كاميرا رباعية قوية، كل كاميرا تنفذ وظيفتها وتتعاون عن كثب مع الآخرين، مما ينتج تجربة صور رائعة وممتعة. حيث تساعد الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل على إنتاج صور واضحة وجميلة.

مع بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وهي أكبر بطارية في شركة realme من حيث طول عمر البطارية، وتتميز بحماية ثلاثية للسلامة، مما يجعل هاتف realme 6i واحد من أكثر الهواتف الذكية التي تمنح للمستخدمين أفضل مواصفات وتجربة وهذا في الفئة السعرية أقل من 3000 جنيها.

وكانت سلسلة realme 5 وrealme 5 pro قد حظت بمبيعات أكثر من 320 ألف جهاز، وكان هاتف ريلمي 5 هو أفضل هاتف في فئة ال3 ألاف جنيه، ووضع هذا النجاح realme 6i في منافسة أكثر صرامة ومستوى محتمل من الطلب أعلى بسبب ميزاته القوية.

وأشار وانج، أن خطة ريلمي لعام 2020 طموحة للغاية، فالشركة لن تكتفي فقط بالهواتف الذكية، بل أيضًا ستعمل على جلب منتجات جديدة تعتمد على إنترنت الأشياء، مثل الساعات الذكية والسوارات الذكية وكذلك التلفزيونات الذكية.

ومن جانب آخر، فإن الركيزة الثانية في استراتيجية ريلمي هي المبيعات، وكيفية الوصول إلى الكثير من العملاء في مصر، وذكر " نحن بالفعل لدينا أكتر من 3500 نقطة بيع، وسنقوم بالتركيز أكثر هذا العام على اكتشاف نقط جديدة، ونتمنى أن نصل في النصف الأول من 2020 لـ5000 نقطة بيع.