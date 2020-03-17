شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» تخفض الريبو العكسي إلى 50 نقطة أساس والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قرارا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بواقع 75 نقطة أساس من 1.75 % إلى 1.00 % ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بواقع 75 نقطة أساس من 1.25 % إلى 0.50 %.

ويأتي هذا القرار حفاظا على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

يذكر أن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى النطاق ما بين 0.25 % و0 % في قرار طارئ له أمس، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ويعد تخفيض اليوم ثاني تخفيض خلال شهر مارس الحالي، ليصل معدل الريبو العكسي إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2016.

وسعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) يمثل سعر الفائدة التي تحصل عليها البنوك عند إيداع أموالها لدى «ساما»، بينما يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) سعر الإقراض من المؤسسة للبنوك.