شكرا لقرائتكم خبر عن حداثة القطاع التنظيمي والاقتصادي تخفض مشاركة المرأة بسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أكدت خبيرات اقتصاديات أن انخفاض مشاركة المرأة السعودية في المحور الاقتصادي والتنظيمي يرجع إلى عدة أسباب، على رأسها دخولها تلك القطاعات حديثا واستمرار تأثيرات الثورة الصناعية الرابعة على فرص العمل للمرأة السعودية.

وقالت مستشارة التنمية والاقتصاد رنا الزمعي: إن مشاركة المرأة السعودية في القطاع الصحي والتعليمي بدأت منذ وقت طويل، ومثلت تلك القطاعات الخيارات المحدودة لمشاركة المرأة وقتها، فيما اتجهت حديثا إلى المشاركة الاجتماعية، مشيرة إلى أن تمكين المرأة في الاقتصاد والتنظيم حديث العهد ومحدود، مشيرا إلى أن التمكين في القطاعين بحاجة إلى وقت لتتساوى مع المحاور الأخرى التي شهدت تمكينا للمرأة.

وأكدت مستشارة التنمية الاقتصادية د. نوف الغامدي، أنه بحسب الأرقام التي أشار إليها تقرير «المرأة السعودية شريك النجاح» الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء في مارس الجاري، أوضحت النتائج درجة إجمالية تقدر بـ62 تظهر فجوات ضيقة بين المرأة والرجل في مجال الصحة الذي بلغت فيه 98 والتعليم 92، مما يعكس قدرة النظم والبرامج في تلك المجالات على إتاحة فرص متكافئة للمرأة المشاركة في التنمية بالمملكة.

وأضافت: إن الأرقام المنخفضة في المشاركة الاجتماعية (65)، والمشاركة الاقتصادية (42)، وفي التشريع والتنظيم (13) تسلط الضوء على الحاجة لاتخاذ تدابير أكثر فعالية لتمكين المرأة في هذه المجالات، منوهة بأنه لمعالجة كافة العوائق والتحديات التي تواجه مشاركة المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يجب العمل بجميع الجهات لدعم تمكين النساء في المملكة.

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ولفتت إلى أن آخر المؤشرات الدولية تشير إلى ما تحظى به المرأة السعودية من مكانة رفيعة ليس فقط في المملكة بل على المستوى العالمي، ما أشار إليه تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ حققت المرأة السعودية قفزة هائلة في مؤشر هذا التقرير، بعد أن حققت 70.6 درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صُنفت السعودية باعتبارها الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجيا والثانية عربيا.

وكان تقرير «المرأة السعودية شريك النجاح» الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء مارس الجاري، لفت إلى أن مؤشر مشاركة المرأة السعودية في التنمية قد حقق نجاحات بارزة وإنجازات في المحورين التعليمي والصحي، بينما ظهرت مشاركة متوسطة في المحور الاجتماعي،.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة المرأة السعودية في المحور الاقتصادي والتنظيمي لا تزال منخفضة.